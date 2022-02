Vůdce proruských rebelů oznámil evakuaci civilistů kvůli „ukrajinskému útoku“. Kyjev to odmítá

Vůdce proruských rebelů na ukrajinském Donbase Pušilin obvinil Ukrajinu z přípravy masivního útoku a oznámil, že zahajuje evakuaci civilistů do Ruska. Kyjev jednoznačně odmítl plány na silové řešení konfliktu a vyzval k pokračování diplomatických jednání.

Pušilin prohlásil, že na hranici s Ruskem i v Rusku samotném je už vše připraveno k přijetí většího počtu obyvatel tzv. Doněcké lidové republiky.

K Pušilinovi se připojil i separatistický vůdce další ukrajinské enklávy оbsazené proruskými rebely – Leonid Pasečnik. Vydal příkaz příslušným ministerstvům, aby zajistila přesun především sociálních zařízení. Muže „schopné držet v ruce zbraň“ vyzval k obraně „republiky“.

Místopředseda výboru ruské dumy pro věci Společenství nezávislých států Viktor Vodolackij potvrdil, že Rostovská oblast hraničící s Donbasem má dost zkušeností, aby dokázala přijmout uprchlíky z tzv. Doněcké a Luhanské lidové republiky.

Kyjev ale jednoznačně odmítl, že by měl jakékoliv plány útočit na Donbas, a zdůraznil, že dává přednost diplomatickým jednáním. Nechce ovšem usednout za jeden stůl s vůdci separatistů, kteří nebyli nikým řádně zvoleni a není jasné, koho vlastně reprezentují. Ukrajinská strana proto požaduje přímé rozhovory prezidentů Ukrajiny Zelenského a Ruska Putina. Moskva tento scénář stále odmítá. Dnes Putin opět prohlásil: „Vše, co by měl udělat teď Kyjev, je sednout si za stůl s reprezentanty Donbasu.“

V Moskvě ve stejnou dobu, kdy na Donbase vyhlašovali evakuaci, jednali prezident Ruska Putin s běloruským lídrem Lukašenkem. Ten potvrdil, že „lidé už utíkají z Donbasu“. Ze samotné rusko-ukrajinské hranice ale nezávislá média zatím potvrzení této informace nemají.

Z vyostření situace oba politici viní Kyjev a Západ. Putin prohlásil, že sankce hodlají západní země uvalit na Rusko v každém případě a situace na Ukrajině je jen záminkou. Hlavním důvodem je podle ruského prezidenta konkurenční boj a snaha oslabit Rusko. (RiaNovosti)