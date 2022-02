Bouře Eunice komplikuje leteckou dopravu na celých britských ostrovech. Řada spojů na londýnské letiště Heathrow musela přistání opakovat, některé lety do cílové destinace vůbec nedoletěly a musely zvolit jiné místo přistání. (FlightRadar24)

BA583 is diverting to Newcastle.

BA1439 is returning to Edinburgh.

TP1354 is diverting to Paris. pic.twitter.com/LwgEGPFBq8

— Flightradar24 (@flightradar24) February 18, 2022