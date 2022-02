Bez proudu je kvůli větru téměř 10.000 odběratelů, foukat má i v sobotu

V Česku bylo kolem poledne ještě zhruba 10 000 odběratelů odříznutých od proudu čtvrtečním větrem. Dnes ráno bylo bez elektřiny kolem 12 000 míst.

Nejvíce zákazníků bez elektřiny je v Karlovarském kraji, středních Čechách a na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny, vyplývá z vyjádření mluvčích distribučních firem. Vítr ve čtvrtek přes den připravil o dodávky proudu v jeden okamžik přes 300 000 odběratelů. Dnes ráno bylo bez elektřiny kolem 12 000 domácností. Větrná bude v Česku také dnešní noc a sobota. Vítr už by ale podle meteorologů neměl mít takovou sílu jako ve čtvrtek.

Společnost ČEZ Distribuce měla dnes kolem poledne bez dodávek proudu zhruba 5500 odběratelů, řekla ČTK mluvčí firmy Soňa Holingerová. Nenaplnil se tak předpoklad z rána, že by dodávky mohly být plně obnoveny už dnes dopoledne.

Nejvíce odříznutých zákazníků firma evidovala v Karlovarském kraji, kde bylo v poledne bez proudu na 1500 odběratelů. Kolem tisícovky domácností míst bez elektřiny bylo ve středních Čechách. V ostatních krajích to byly nanejvýš stovky zákazníků.

Distributor EG.D ze skupiny E.ON měl kolem poledne bez proudu kolem 3500 zákazníků. Nejvíce jich bylo podle mluvčího firmy Romana Šperňáka v regionu na pomezí Jihočeského kraje a Vysočiny. Na Blanensku v okolí Velkých Opatovic se navíc objevila nová porucha na vedení, kterou způsobil čtvrteční vítr.

Silný vítr hrozí na většině území podle meteorologů také od dnešního do sobotního večera. „Ve srovnání se čtvrtkem by měl být vítr o něco slabší,“ uvedl dnes ráno na Facebooku Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Tlaková níže Eunice podle jeho odhadu přinese do nížin nárazy větru o rychlosti 50 až 90 kilometrů v hodině, na horách i kolem 110 kilometrů v hodině. (ČTK)