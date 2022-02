Bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO) při projednávání rozpočtu odmítla rétoriku vlády, že veřejné finance jsou v rozvalu či rozkladu. „Nejsou,“ řekla ve Sněmovně.

„Rozpočet nemá žádnou filosofii. Ten rozpočet není váš. To je náš rozpočet, který jste vzali a poškrtali tam, co se dalo, aby vám vyšlo to, co jste naprosto nepodloženě a před volbami slibovali,“ vzkázala Schillerová vládě.