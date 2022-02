Počet lidí, kteří se v USA identifikují jako LGBTQ, stoupl podle průzkumu Gallup na 7,1 procenta. Je to dvojnásobek lidí, kteří se k menšinové sexuální orientaci hlásili v roce 2012. Nejpočetnější je generace Z do 25 let, kde to je 21 procent. (USA Today)