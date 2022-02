Předseda SPD Tomio Okamura se pomocí obstrukcí ve Sněmovně mstí za to, že už není ve vedení Sněmovny. Tvrdí to předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová. „Jsem si tím jistá. Ani to moc neskrývá,“ říká v rozhovoru pro Deník N.