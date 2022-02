Ruská krasobruslařka Valijevová skončila na olympiádě čtvrtá

Ruská krasobruslařka Valijevová známá nejen svými perfektními výkony ale i kvůli skandálu s dopingem skončila na Olympiádě v Pekingu čtvrtá. Ruská veřejnost i trenérka vidí za selháním sportovkyně „psychický teror“.

Валиева без медали в женском турнире – самая грустная история Олимпиады 😡😡😡 Камила, держись! Для нас ты нереально крутая, великолепная и гениальная ❤️ pic.twitter.com/M6s9jlWgfI — Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2022

Patnáctiletá Valijevová byla po svém vystoupení, během kterého dvakrát upadla, zdrcena, plakala a odmítla hovořit s novináři. Už dříve se nezúčastnila tiskové konference, protože se podle ruského Olympijského výboru „necítila dobře“. Valijevová byla favoritkou a po krátkém programu jasně vedla.

Koncem prosince 2021 testy odhalily v krvi krasobruslařky nepovolené látky. Nakonec Sportovní arbitrážní soud Valijevové účast na Olympiádě povolil. Ovšem pokud by sportovkyně získala některou z medailí, vyhlašovací ceremoniál by se nemohl uskutečnit, respektive musel by být odložen až do konce vyšetřování.

Na ruských sociálních sítích Valijevová sbírá pocty a soucit. Mnozí, včetně hlavní trenérky ruských krasobruslařek Tarasovové jsou přesvědčeni, že skandál kolem zakázané látky trimetazidinu, který našli v krvi dívky, ji natolik vykolejil, že se nebyla schopna dostatečně koncentrovat, a proto padala. Přitom ruská verze je, že jde o omyl. Do těla sportovkyně se měl dostat podle slov samotné Valijevové kvůli tomu, že lék s touto látkou užívá její dědeček. Ten také vypovídal před arbitrážním soudem

V některých komentářích se objevuje i verze, že Valijevová upadla schválně, aby přenechala medaile svým kolegyním z ruského týmu.

I když Rusky krasobruslení do značné míry ovládly, těžce nesou i soupeření mezi sebou. Vítězka Anna Ščerbakovová je jediná zjevně spokojená z celého ruského ženského krasobruslařského týmu.

Nervy selhaly totiž i stříbrné Alexandře Trusovové. „Nenávidím všechny! Nenávidím!… Nenávidím tenhle sport!“ Plakala hystericky poté, co zjistila, že zlato nezíská. „Všichni mají zlatou, jen já ne,“ lkala. „Už nikdy v životě nevlezu na led,“ křičela. (Rsport)