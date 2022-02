Ukrajinský prezident Zelenskyj vyplul na vojenském člunu na Azovské moře v oblasti Mariupolu. Provádí kontrolu státní hranice a připravenost ukrajinského námořnictva ji bránit. Hlava státu je na Donbase, kde se situace dnes vyostřila, od včerejšího večera. (BBC)

I just asked President Zelensky whether Ukraine would be ready to compromise its ambition of joining Nato, given the high tensions. He told me: Ukraine needs security guarantees. Nato is ours. Our guarantee of not losing our independence. pic.twitter.com/X3mYeNF84l

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) February 17, 2022