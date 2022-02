V New Yorku se chystá pohřeb americké výtvarnice kubánského původu Carmen Herrery, která zemřela v sobotu ve věku 106 let. Jako umělkyně se poprvé proslavila, když jí bylo 89 let. Proslula obrazy s geometrickými vzory, které visí v předních světových galeriích. (NBC)

Carmen Herrera, who died at 106 and is featured in major museums, is best known for her geometric abstract style — but her popularity shot up at age 89, when she began selling her paintings. https://t.co/9XB0cJjiD9

— NBC News (@NBCNews) February 15, 2022