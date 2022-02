Bulharský poslanec v Evropském parlamentu zvedl pravici v nacistickém pozdravu

Maďarská a polská vláda prohrály soud s Evropskou komisí. Soudní dvůr EU rozhodl, že zastavení toku peněz do zemí, které porušují hodnoty Unie, je možné. Co to znamená pro Orbána a Kaczyńského, jak lze dotace zastavit a jak dlouho to může trvat, vysvětlují experti.