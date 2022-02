Prezident Zeman nečeká ruskou invazi na Ukrajinu, řekl MF Dnes. Informace o invazi označil za blamáž tajných služeb USA

Prezident Miloš Zeman nečeká, že Rusko zahájí ozbrojený útok vůči Ukrajině. Informace o ruské agresi v těchto dnech označil za „blamáž“ amerických tajných služeb. Řekl to v rozhovoru pro MF Dnes.

V rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes zopakoval, že Rusům by válka přinesla víc škody v podobě sankcí než užitku v tom, že vyšlou Kyjevu vojenské varování. A to podle něj Moskva nebude riskovat. Nevyloučil, že situace může vyústit v lokální konflikt na hranicích samozvaných republik v oblasti Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny, které vyhlásili proruští separatisté.

Američtí činitelé v posledních dnech opakovaně upozorňovali, že by útok mohl přijít v podstatě kdykoliv. Informaci, že by ruská invaze mohla začít ve středu 16. února, dostali všichni spojenci v Evropě od Spojených států. V pondělí to Deníku N řekl náměstek ministra zahraničí a vedoucí pracovní skupiny k situaci ve východní Evropě Martin Dvořák (STAN).

„Rusové nejsou blázni, aby se pouštěli do operace, která jim přinese více škody než užitku. Pokud jde o americké tajné služby, je to jejich třetí blamáž. První byla v Iráku, kde se nenašly zbraně hromadného ničení. Druhá byla v Afghánistánu, když tvrdili, že Tálibán nikdy nedobude Kábul. No a třetí je teď,“ prohlásil český prezident. Kvůli stažení jednotek NATO z Afghánistánu by měl podle něj odstoupit generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. (MF Dnes)