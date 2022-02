Piráti se v Řeporyjích neúspěšně pokusili odvolat starostu Novotného

Pirátům v Praze-Řeporyjích se na dnešním jednání zastupitelů nepodařilo odvolat starostu Pavla Novotného (ODS). Pro hlasovali pouze dva z 11 zastupitelů. Jako důvod uvedli Piráti starostovo odsouzení v kauze pronásledování podnikatele Marka Víta na sociálních sítích.

Návrh předložil zastupitel Jozef Čupka (SZ a Piráti), který uvedl, že chování starosty je v rozporu s etickým a morálním jednáním. Novotný návrh na odvolání odmítl jako exhibici a zahájení politické kampaně. Novotný se stal starostou po volbách v roce 2018. Do loňského roku vládla koalice ODS, Zelených a Pirátů, která se rozpadla. Jeden z členů zelených přešel do TOP 09.

„Nebudeme řešit, že Pavel Novotný jezdí obecní multikárou po Praze a městská část za něj platí pokuty. Ale soustředíme se na to, co dává nám jeho chování a vystupování a co ukazuje na samotné zastupitele a image společnosti. Je to o naší etice, principech a životních hodnotách,“ řekl Čupka.

Kdokoliv je podle Čupky pravomocně odsouzen, tak je mu v jiných odvětvích pozastavena činnost.

Na jednání se k Čupkovi se přidal zastupitel Jiří Blažek (Sdružení nezávislých kandidátů Řeporyje). „Nesouhlasím, aby byl starostou obce někdo s charakterem a minulostí pana Novotného. Jeho vztah k morálce je nulový. Řeporyje si nezaslouží mít takového starostu,“ řekl.

„Naše zákony jsou demokratické. Je svatým právem každé obce zvolit si starostu, kterého chtějí. Miluju Řeporyje a budu jejich starostou tak dlouho, dokud to lidé budou chtít. Je to (návrh na odvolání) osobní exhibice a zahájení vlastní volební kampaně,“ reagoval Novotný. Za kauzu s podnikatelem Vítem se nebude omlouvat, řekl.

Novotný uvedl, že disponuje v zastupitelstvu dostatečnou většinou a nemusel nechat návrh zařadit na program. Příště se to nestane, protože nechce vystavovat ostatní zastupitele nepříjemné situaci, dodal.

Zastupitel Blažek navrhl na začátku zasedání na program jednání odvolání starosty z redakční rady radničního časopisu Echo. Návrh nakonec nebyl zařazen na program.

Na jednání zastupitelstva vystoupili rovněž místní občané, kteří se starosty jak zastávali, tak jej kritizovali. Diskuse se týkala i radničního časopisu Echo a toho, zda je cenzurován. (ČTK)