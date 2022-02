Tým amerického fotbalu NFL Rams, který vyhrál Superbowl, slaví v ulicích Los Angeles svůj nedělní pohár. Ulice města lemují nadšení fanoušci, kteří hráčům sedícím na střeše otevřeného autobusu mávají vlajkami týmu. (Fox)

RAMS SUPER BOWL PARADE: The electric energy from the fans can even be felt from up above. @Stu_Mundel reports from SkyFOX: https://t.co/SwZfBbwrSl pic.twitter.com/C2OhEa76RS

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) February 16, 2022