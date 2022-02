V noci z 18. na 19. února bude v pražském Divadle X10 možnost přespat, povečeřet a společně sledovat třicetihodinový maraton filmů v žánru slow TV. Akce Y: We Are Not Alone nabídne filmy českých i zahraničních umělců, které vznikly během lockdownů. (Divadelní noviny)