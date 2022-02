V USA našli pohřešovanou dívku v přístěnku pod schody, unesli ji její rodiče

V USA se podařilo vypátrat dívku, kterou začaly úřady pohřešovat v roce 2019 v jejích čtyřech letech. Vyšetřovatelé našli Paislee Shultisovou v pondělí ve městě Saugerties ukrytou v tajném přístěnku pod schodištěm v domě jejích biologických rodičů, kteří však nebyli jejími zákonnými opatrovníky.

Dívka je podle policie v dobrém zdravotním stavu, její rodiče a dědeček čelí mimo jiné obvinění z ohrožování dítěte, píší americká média.

Rodiče dívky Kimberly Cooperová a Kirk Shultis přišli o opatrovnictví holčičky v roce 2019 a krátce nato ji podle policie unesli. Vyšetřovatelé od začátku tvrdili, že se podle nich dívka nachází v domě svého biologického otce Shultise. Nicméně pokaždé, když jej prohledávali, tak Shultis tvrdil, že o dívce neví, a policistům se ji nepodařilo najít.

Naposledy přišli policisté do domu v pondělí, když dostali tip, že by mohla být někde na skrytém místě. Jeden ze strážců zákona si při prohlídce všiml zvláštní mezery ve schodišti vedoucím do sklepa domu, v níž byl vidět kousek přikrývky. Když odstranili několik dřevěných schodů, nalezli v „temném a vlhkém“ prostoru pod schodištěm pohřešovanou dívku s její matkou. Dívku po lékařské prohlídce předali její opatrovnici, Cooperovou drží ve vazbě a Shultise s jeho otcem vyšetřují na svobodě.

„Dobrou zprávou je, že se dítě našlo, je teď spolu se svým starším sourozencem a v péči opatrovnice,“ řekl šéf policie z města Saugerties Joseph Sinagra. Vyšetřovatelé se teď zaměří na to, zda policii v posledních letech lhal ještě někdo další, kdo věděl o skutečném místu pobytu dívky, dodal.

Server BBC poznamenává, že většina pohřešovaných dětí v USA se většinou najde v poměrně krátkém čase. U únosů vlastními rodiči se tato doba nicméně výrazně prodlužuje a pohybuje se v průměru kolem deseti měsíců. (ČTK)