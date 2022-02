O pandemické novele bude Sněmovna hlasovat v pátek, poslanci po 37 hodinách jednání přerušili

O vládní novele pandemického zákona bude Sněmovna po senátním vetu znovu hlasovat až v pátek ve 13.00. Dolní komora o tom rozhodla dnes časně ráno na návrh koaliční většiny navzdory opoziční kritice.

Sněmovna dnes krátce před půl čtvrtou vyčerpala debatu k vládní novele pandemického zákona. Tato předloha, kterou vrátil poslancům Senát, se stala terčem plánované obstrukce hnutí SPD. Trvalo tak zhruba 37 hodin, než se poslanci dostali od zahájení schůze ke konci rozpravy o tomto návrhu.

Předseda klubu KDU-ČSL Marek Výborný na konci rozpravy navrhl, aby se hlasování uskutečnilo až v pátek ve 13 hodin.

„Evidentně to projednávání a byli jsme toho všichni svědky, zde vyvolalo značné věcné a bohužel i emotivní kontroverze a já jsem přesvědčen i na základě porady s poslanci vládní koalice, že by nebylo úplně vhodné, aby se o tomto zákonu hlasovalo v takto pozdně nočních nebo brzce ranních hodinách,“ řekl Výborný.

Vládní koalice měla v tu dobu v sále pouze 97 poslanců, což sice byla pohodlná většina (opozice měla 65 poslanců), pro přehlasování Senátu je ale zapotřebí alespoň 101 hlasů. Koalici tak chyběli na místě čtyři poslanci. Vládní většina tedy jednání finální hlasování odložila na pátek. Nynější schůzi dolní komora přerušila do pátečních 12.45.

Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura označili postup vládní koalice za blamáž, když podle nich neměla dostatečný počet poslanců pro přehlasování postoje Senátu k novele. Okamura vyzval vládu k odstoupení.

„To je totální blamáž, co tady předvádíte. To je totální fiasko pětikoalice,“ prohlásil. Okamura neuspěl s protinávrhem, aby Sněmovna o senátním vetu hlasovala hned. Sněmovna jej odmítla. Dolní komora následně rozhodla hlasováním také o přerušení schůze.

„Poslanci vládní koalice opět nepřišli do práce,“ komentoval rozhodnutí Okamura. Faktem je, že vládní koalici chybělo v sále devět poslanců, hnutí SPD jeden zákonodárce a hnutí ANO nemělo přítomno 27 poslanců. Pro přehlasování Senátu se ale ani při absencích nesnižuje kvorum, své hlasy musí sehnat tedy zejména vládní většina.

Schillerová poukazovala na to, že vládní koalice prosazuje zákon proti Senátu, v němž má stejně jako v dolní komoře většinu. „A když jsme dospěli do fáze, kdy mohla prokázat, že ho prosadí, tak nemá dostatek hlasů,“ prohlásila.

„Takže musíme mít zákon, který rozděluje společnost, musíme ho mít ve stavu legislativní nouze, nemohli jsme dopustit demokratickou debatu v rámci legislativního procesu a ještě na konci celé této blamáže nemá vláda dostatek hlasů. Pamatujme si to,“ řekla Schillerová.

Místopředseda vlády a šéf KDU-ČSL Marian Jurečka na Twitteru napsal, že nejde o žádný vážný problém. „Není to vážný problém, jen reakce na to, že do účasti poslanců drobně zasáhl covid a také jejich povinnosti v rámci zahraničních pracovních cest. Nic víc za tím není.“ napsal Jurečka.

Dnes například odlétá na bruselský summit EU a Africké unie premiér Fiala, ten již ve středu zrušil kvůli sněmovním obstrukcím pracovní cestu do Paříže.

Platnost pandemického zákona končí 28. února, prezident Miloš Zeman pro Mladou frontu zopakoval, že návrh nebude vetovat. Vláda má tudíž ještě čas, aby zákon prošel.

„Na rozdíl třeba od státního rozpočtu nepokládám pandemický zákon za tak důležitý. Řekl jsem, že bych ho po úpravách, které proběhly v Poslanecké sněmovně, nevetoval. A to především proto, že má platnost jenom do listopadu,“ řekl Zeman.

V pátek by se spolu s dokončením projednávání pandemické novely měla Sněmovna podle těchto informací zabývat i volebními body, mezi něž patří volba zbývajícího, šestého místopředsedy dolní komory.

Opět se utkají nominand ANO, bývalý vicepremiér Karel Havlíček a předseda SPD Tomio Okamura. Poslanci mají po odkladu volit také správní a dozorčí radu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Koaliční politici tvrdí, že pokud by nebylo předem jasné, že se o pandemické novele nebude hlasovat dnes, dostatečný počet poslanců k přehlasování senátního veta by vládní tábor v jednacím sálu měl.

Na pátek je svolaná jiná schůze k úvodnímu kolu projednávání návrhu státního rozpočtu na letošní rok. Začne ráno.