Uznání nezávislosti povstaleckých republik v Donbasu, ke kterému vyzvala ruská Duma prezidenta Putina, by byl akt agrese, řekl ukrajinský velvyslanec v Praze Jevhen Perebyjnis. Ukrajina dnes v souvislosti s hrozbou invaze vyhlásila Den jednoty.

„Já si osobně myslím, že uznání takzvané nezávislosti útvarů na východě Ukrajiny znamená agresi, takže ten balík sankcí, který Západ připravil pro případ vpádu Ruska na další území Ukrajiny, by mohl být použit i v případě uznání té takzvané nezávislosti, protože je to vlastně agrese, je to okupace části ukrajinského území,“ řekl velvyslanec.

Velvyslanec zároveň ocenil podporu České republiky, která poskytla Ukrajině 4000 dělostřeleckých granátů asi za 37 milionů korun. „Takových zemí zatím bohužel není mnoho, i když se jejich počet zvyšuje,“ řekl a dodal, že zbraně či munici poskytly také Spojené státy, Kanada, Polsko a pobaltské země. Velvyslanec zmínil také několik týdnů starou dohodu o tom, že Česká republika přijme k léčení vojáky zraněné v konfliktu na východě Ukrajiny.

Ve světových médiích se v minulých dnech objevila informace o tom, že Rusko na dnešek plánuje zahájení invaze na Ukrajinu. V minulých týdnech k jejím hranicím Moskva přesunula podle některých západních zdrojů až 130.000 vojáků a vojenskou techniku s tím, že se jedná o cvičení. Zástupci Ruska celou dobu odmítají, že jde o přípravu invaze, a nyní tvrdí, že začalo stahování vojáků. Západní státy o tom nicméně pochybují.

Ukrajinský prezident Voldymyr Zelenskyj na dnešní den v souvislosti s hrozbou invaze vyhlásil Den jednoty. „Po celé Ukrajině na všech administrativních budovách a také v domácnostech byly dnes v 10:00 hodin vztyčeny vlajky a lidé zpívali ukrajinskou hymnu. To samé se děje také na ukrajinských ambasádách v zahraničí,“ řekl Perebyjnis. V ČR kromě pražské ambasády v Dejvicích vlajku vyvěsili také zaměstnanci konzulátu v Brně. (ČTK)