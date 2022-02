Ministerstvo: Mali zásadně omezuje možnost působení spojeneckých jednotek

Malijská přechodná vláda zásadním způsobem omezuje a znemožňuje působení mezinárodních vojenských jednotek. Jakékoli případné utlumení činnosti spojenecké protiteroristické operace Takuba, která v zemi působí, by tak bylo reakcí na tento dlouhodobý vývoj.

Na dotaz ČTK to dnes uvedla Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Případné omezení této mise by se nedotklo dalšího působení českých vojáků v zemi, kteří jsou nasazeni také ve výcvikové misi Evropské unie a v misi Spojených národů MINUSMA. O budoucnosti operace Takuba by měli lídři několika zemí jednat ve středu večer v Paříži.

Česká armáda do operace Takuba, která vznikla z iniciativy Francie, vyslala své speciální síly. Své vojáky nasadila i řada dalších zemí. Za úkol mají pomáhat malijským silám v boji proti teroristickým skupinám. V poslední době ale jejich působení doprovází zvyšující se napětí mezi Francií a dalšími zeměmi na jedné straně a na straně druhé přechodnou malijskou vládou, která zemi vede po posledním vojenském převratu. Součástí sporu bylo i vyhoštění francouzského velvyslance ze země na začátku února. Spojenecké země kritizovaly i nasazení ruských žoldnéřů z Wagnerovy (v ruském přepisu Vagnerovy) skupiny v Mali.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v pondělí řekl, že v Mali už nejsou podmínky pro pokračování v boji proti islamistickým milicím. Prezident Emmanuel Macron podle něj požádal o reorganizaci francouzských jednotek v regionu. Právě Macron ve středu hostí v Elysejském paláci pracovní večeři hlav států zemí, které jsou zapojené do aktivit v zemích Sahelu, mezi které patří i Mali. Za Českou republiku se jí zúčastní premiér Petr Fiala (ODS). Podle informací ČTK by jedním z hlavních témat měl být právě osud operace Takuba. Mluví se proto o jejím možném konci.

„V případě, že bude ukončeno působení Francouzi vedeného úkolového uskupení Takuba, reakce partnerských zemi bude výsledkem kolektivního rozhodnutí,“ uvedla Zechmeisterová na dotaz ČTK ohledně dalšího působení českých vojáků. Česká reakce by se podle ní netýkala výcvikové mise EU a mise MINUSMA, protože české působení v nich není navázáno na Francii. „Jakékoliv případné utlumení činnosti v Takuba by bylo reakcí na dlouhodobý vývoj, kdy malijská přechodná vláda zásadním způsobem omezuje a znemožňuje výkon operačních aktivit mezinárodních jednotek v zemi,“ dodala. (ČTK)