Stanjura zvažuje, že kvůli propagaci Schillerové za peníze MF podá podnět k ÚDHPSH

Ministr financí Zbyněk Stanjura zvažuje, že kvůli propagaci Aleny Schillerové za peníze ministerstva financí podá podnět k Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Před volbami se podle Stanjury zvyšovala četnost příspěvků.

„Paní Schillerová by měla vyvodit politickou odpovědnost, neměla by být místopředsedkyní rozpočtového výboru,“ dodal Stanjura. „Jasně se ukázalo, jak se nemá hospodařit s penězi daňových poplatníků,“ dodal ministr.

Podle něj je například problematické, že ministerstvo nemá k dispozici výstupy, které fotografové vytvořili. Celkem na ministerstvu podle Stanjury zbylo 93 fotografií.

„Nedokážu odpovědět, jestli jsme schopni zformulovat nějaký právní nárok. To, že někdo plýtvá, neznamená, že to je nelegální,“ odpověděl ministr na otázku, jaké důsledky by kauza kolem fotografií měla mít.

Deník N popsal audit podrobně zde.