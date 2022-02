Opozice by neměla bránit přijetí novely rozpočtu. Ve Sněmovně to řekl předseda klubu ODS Marek Benda. Opoziční hnutí podle něj chtějí o rozpočtu ve Sněmovně mluvit déle, nechtějí ale bránit jeho přijetí. V prvním čtení by měl rozpočet projít v pátek.