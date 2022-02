Navalnyj opět stanul před soudem

Ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj dnes přímo v trestanecké kolonii opět stanul před soudem. Je obžalován ze dvou trestných činů – podvodu a urážky soudu. Hrozí mu, že než vyprší jeho stávající trest, bude odsouzen na další roky odnětí svobody.

Do trestanecké kolonie číslo 2 v Pokrovu ve Vladimirské oblasti přijeli nejen soudci s doprovodem, ale i novináři a manželka Navalného Julija. „Poslouchejte vy, zbabělci a ničemové!“ dožadovala se vstupu na jednání manželka Navalného. „Soud je veřejný, já – jsem žena Alexeje, máme dvě děti, jsme spolu přes dvacet let. Mám všechna práva na to, abych byla přítomna v sále a dívala se do tváře tomu vašemu ‚soudci‘,“ napsala na Instagramu v předvečer přelíčení.

Julii nakonec skutečně k Navalnému pustili. Manželům bylo dokonce dovoleno se obejmout. Několik desítek novinářů odvedli do jiné místnosti, kde mohli sledovat video. Povolena byla pouze tužka a papír, nikoliv mobilní telefon či jiná technika.

Navalnyj už před procesem komentoval poněkud absurdní situaci, kdy je soud sice veřejný, ale protože bylo rozhodnuto, že se bude konat přímo v trestanecké kolonii, žádná veřejnost se na něj nedostane. „Soudíme Navalného ve veřejném procesu. Pravda, na území věznice, to je maličkost, zato slibujeme, že všichni, kdo se sem dokážou dostat – buď seskočí padákem nebo se teleportují –, se ho mohou účastnit,“ napsal Navalnyj na sociálních sítích před týdnem.

Hned na začátku dnešního jednání Navalnyj požádal soudce, aby ho nepřerušovali, když bude mít slovo. Má prý špatné zkušenosti z minulých soudů. „Zažil jsem mnoho soudců, a se všemi, až na jednu ženu, jsem měl nehledě na nespravedlivé tresty, které mi udělovali, krásné vztahy,“ řekl Navalnyj. „Pojďme, budeme jako veselí přátelé. Já nebudu nic vykřikovat a prosím soud také nevyostřovat situaci.“

Nyní je jednání soudu přerušeno, protože soudkyně rozhoduje o oprávněnosti žádosti advokáta Navalného, aby celá věc byla pro nejednoznačnost obvinění a řadu rozporů ve spise vrácena prokuratuře. Už před tím Navalnyj požadoval, aby mohl být souzen v civilním oděvu, nebo dokonce aby přelíčení proběhlo v normální soudní síni Lefortovského soudu v ruské metropoli. Všechny jeho apelace jsou zamítány.

Navalnyj je mj. obviňován, že pod záminkou shromažďování peněz od občanů na investigativní projekty Fondu boje s korupcí vylákal od lidí obrovské sumy, které nepoužil na slibovaný účel. Má jít celkem o dva miliony a 693 tisíc rublů, které měl Navalnyj a jeho tým vylákat podvodným způsobem od svých příznivců, aby je pak zcizil. Obviněn z podvodu byl v prosinci 2020, kdy ale žalobce tvrdil, že Navalnyj zpronevěřil 356 milionů rublů z celkové sumy 588 milionů rublů, které se jeho týmu podařilo vybrat ve veřejné sbírce. Rozpory v částce trvají dodnes a jsou jedním z důvodů, proč obhajoba chce vrátit celou věc prokuratuře.

Druhou kauzou je údajné znevažování soudu, kterého se měl Navalnyj dopustit během přelíčení o urážce veterána Velké vlastenecké války Ignata Artěmenka. Navalnyj tehdy opakovaně obvinil soud z předpojatosti a byl desetkrát napomenut.

Nakonec byly obě kauzy – podvod a urážka soudu – spojeny v jednu. Navalnému, který už si odpykává trest odnětí svobody, hrozí dalších deset let vězení. Šance, že na podzim roku 2023 vyjde na svobodu, jak původně předpokládal, je tak nyní velmi malá. (BBC)