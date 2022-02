Premiér Petr Fiala odletí ve středu 16. února do Paříže, kde se setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími hlavami státu na pracovní večeři. Deníku N to potvrdil Úřad vlády. Tématem by mělo být jednání s představiteli SAHEL (severoafrických států).

Ve čtvrtek se pak Fiala přesune do Bruselu na summit EU–Afrika.

Podle agentury Reuters má Macron v plánu jednat o stažení jednotek z Mali. Na misi v Mali je i zhruba stovka českých vojáků.