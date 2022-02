Ze Znojma do Brna by se mohlo jezdit vlakem za 25 minut, ukazuje studie Správy železnic (SŽ). Využila by k tomu část nové vysokorychlostní tratě z Brna na jih.

Znojemští zastupitelé dostali od SŽ hotovou studii proveditelnosti, nabízí několik variant. Jako nejvhodnější se zatím jeví ta, jež by spojila města částečně po plánované vysokorychlostní trati z Brna na jih, z ní by odbočila nová trať u Unkovic do Hrušovan nad Jevišovkou. Odtud by vlaky pokračovaly po modernizované a elektrizované současné trati. Zastupitelé dnes doporučili Centrální komisi ministerstva dopravy tuto variantu schválit a trať dále připravovat.

Správa železnic na studii pracovala od roku 2019. Znojmo v posledním desetiletí usiluje o to, aby získalo jako druhé největší město jižní Moravy rychlé železniční spojení s Brnem. Současné železniční spojení je delší než po silnici. Znojmo se dodnes potýká s trasováním železnic z 19. století, je mnohem lépe napojené na Vídeň než na Brno či Prahu. Autobusem trvá cesta do Brna o něco déle než hodinu, ani autem není výrazně rychlejší.

Pokud se bude nové spojení skutečně stavět, lze předpokládat, že to bude po roce 2030. Do té doby by měla být postavená nová trať pro rychlovlaky z Brna k Šakvicím, která povede západně od současného koridoru a umožní rychlosti nad 300 kilometrů za hodinu. Podle studie by se znojemská trať od této odpojila u Unkovic a dále jako dvoukolejná pokračovala jižně od Pohořelic, kde by byla stanice, a dále jihozápadně směrem k Hrušovanům nad Jevišovkou. Zde by vznikl kolejový triangl, který by umožnil jak vedení přímých vlaků po současné trati směrem do Mikulova, tak směrem do Znojma. Kromě elektrizace by se menší část této tratě také převedla do dvou kolejí, aby měla dostatečnou kapacitu.

Pokud by se trať v budoucnu skutečně postavila, pomohla by nejen rozvoji Znojma, ale mohli by ji využívat i lidé z Pohořelic a okolí. Předpokládaná doba jízdy do Brna by činila deset minut, což je ještě výrazně kratší doba než při jízdě po dálnici. (ČTK)