Česká tenistka Barbora Krejčíková se na šampionátu v Dubaji dostala do druhého kola. Francouzku Caroline Garciaovou porazila 6:4 a 7:6. (WTA)

