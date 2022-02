Z Ukrajiny odjíždějí přední oligarchové

Z Ukrajiny spěšně odjíždějí přední oligarchové. Jen za včerejšek z Kyjeva bylo vypraveno 20 charterových letů. Zemi opouštějí často také ve svých soukromých letounech. Odletěl už i doněcký rodák Rinat Achmetov.

Všichni ukrajinští byznysmeni míří do západní Evropy. Achmetov se odebral do Curychu už před několika dny. Vadim Novinskij odletěl do Vídně, poslanec a podnikatel Igor Abramovič vypravil charter pro 50 lidí do Vídně. Soukromý letoun Borise Kolesnikova odletěl do Prahy, sám podnikatel tvrdí, že zůstává na Ukrajině a letadlo poslal pouze na technickou údržbu. (Ukrajinskaja pravda)