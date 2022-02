Zemřel kanadský režisér slovenského původu Ivan Reitman, bylo mu 75 let. K jeho nejúspěšnějším snímkům patří Krotitelé duchů. K známým filmům patří také Policajt ze školky, Stůj, nebo maminka vystřelí! či Evoluce. (Variety)

Ivan Reitman, who directed #Ghostbusters and #KindergartenCop, among other iconic films, has died at 75

More on his legacy: https://t.co/kQG8eYqfWE pic.twitter.com/IsV1LQL2Ip

— The Hollywood Reporter (@THR) February 14, 2022