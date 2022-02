Zemřel botanik a ekolog Jan Jeník

Ve třiadevadesáti letech zemřel profesor Jan Jeník, botanik a ekolog. Do české vědy přinesl slovo ekosystém a podle jeho knih se učí po celém světě tropické lesnictví. Připomínáme jeho profil, který vyšel v Deníku N.

Svůj výzkum začínal vždy od kořenů stromů. Profesor Jan Jeník. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Zprávu o jeho úmrtí oznámil bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UK Pavel Kovář.

Kdyby měl profesor Jan Jeník v psychotestu nakreslit strom, na kořeny by určitě nezapomněl. Právě u nich vždy začínal svůj botanický a ekologický výzkum. V Krkonoších, v tropech i v Arktidě. Od kořenů šel vždy do výšky i do šířky.

„Zajímá mě komplexita a spletitost přírodních jevů, jak jedna věc závisí na druhé, na třetí a čtvrtá na první. Tím se zabývám celý život,“ řekl – jako by se v jedné větě snažil shrnout celý svůj profesní život – v rozhovoru pro Deník N, který vyšel u příležitosti jeho devadesátin. Tehdy ještě pokračoval ve svém „větrohoropisném“ výzkumu. V Apalačských horách.