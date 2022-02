Lipavský měl pozitivní test na covid, je v izolaci

Ministr zahraničí Jan Lipavský měl v pátek pozitivní test na koronavirus, musel tak nastoupit do domácí izolace. Deníku N to potvrdily tři zdroje z ministerstva, mluvčí Lenka Do na sobotní dotaz dosud neodpověděla.

Jan Lipavský. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Ministr musel nastoupit do izolace v době, kdy svět včetně Česka řeší narůstající obavy z ruské invaze vůči Ukrajině. Bílý dům v pátek varoval, že ruský útok na Ukrajinu by mohl začít kdykoli v nadcházejících dnech.

Zda a případně jak pozitivní test na koronavirus ovlivní ministrův pracovní program, není jasné, mluvčí nechala tyto dotazy Deníku N bez odpovědi. Lipavský se podle svého Twitteru naposledy ve čtvrtek setkal s myanmarským ministrem pro lidská práva. Předtím strávil dva dny právě na Ukrajině, kde jednal s tamními lídry a navštívil i linii dotyku.

Černínský palác nyní situaci kolem Ukrajiny intenzivně řeší – v neděli odpoledne vyzval občany, aby na Ukrajinu necestovali nebo aby zvážili odjezd, pokud už tam jsou. „S ohledem na stále se zvyšující pravděpodobnost náhlého a podstatného zhoršení bezpečnostní situace v souvislosti s aktuálním velmi vysokým napětím mezi Ruskem a Ukrajinou MZV ČR varuje před cestami na Ukrajinu. Pokud na Ukrajině jste, zvažte možnost opuštění země,“ vyzvalo dnes ministerstvo.



Z Kyjeva navíc v neděli večer mají odjet také poslední rodinní příslušníci diplomatů českého velvyslanectví. Na zastupitelském úřadě v Kyjevě zůstane podle Lenky Do zůstává 29 lidí.