Prezident Miloš Zeman popřál svému německému protějšku Franku-Walteru Steinmeierovi k dnešnímu znovuzvolení. Dopis Hrad zveřejnil na svých stránkách.

„Oba se shodneme, že vztahy mezi našimi zeměmi jsou nejlepší v historii. Je tomu tak i díky silným historickým gestům, mezi které určitě patří i Tvá srpnová návštěva krypty kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Výše uvedená gesta totiž píšou historií a přesahují nás jako politiky v čele svých států,“ poznamenal Zeman.

„Velmi si vážím vysoké úrovně spolupráce mezi našimi zeměmi, a to nejen v ekonomické a politické oblasti, ale také mezi příhraničními regiony, v otázce výměny studentů nebo v běžných mezilidských kontaktech. Pandemie koronaviru navíc jasně ukázala, jak je vzájemná spolupráce důležitá. Věřím, že to nejhorší již máme za sebou a postupně se začneme vracet k našemu dřívějšímu způsobu života,“ doplnil s tím, že se těší ještě na setkání do konce mandátu.