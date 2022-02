Ukrajinský velvyslanec v Berlíně kritizuje Německo, že odmítlo dodat do Kyjeva zbraně proti možnému útoku Ruska, a označil to za „německé pokrytectví.“ „Takže žádné zbraně pro Ukrajinu, ale zboží za 366 milionů euro do Ruska! Nerespektování sakncí EU!“ zlobí se Andrij Melnyk na svém twitterovém účtu.