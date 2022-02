Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření svého vzdušného prostoru uprostřed eskalace s Ruskem. Řekl to poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. „Nejdůležitější je, že sama Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření nebe. Je to nesmysl. Podle mého názoru by to znamenalo částečnou blokádu.“ (Reuters)