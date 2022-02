Hrozí přerušení civilní letecké dopravy na Ukrajinu a nad ní

Ukrajinský vzdušný prostor by mohl být prakticky uzavřen, protože mezinárodní pojišťovny se kvůli stávající krizi chystají zrušit záruky pro přelety civilních dopravních letadel nad Ukrajinou, upozornil dnes ukrajinský online deník Strana.ua.

Odvolal se přitom na nejmenovaný zdroj z odvětví. Obavy z ruské invaze by mohly citelně postihnout ukrajinský trh letecké dopravy již v nejbližších dnech, varoval portál. Za výstražný zvonek server označil sobotní zprávy, že nizozemská společnost KLM pozastavuje lety na Ukrajinu.

Již v pondělí by podle několika nejmenovaných zdrojů mohla skupina největších mezinárodních pojišťoven ohlásit, že nebude krýt pojišťovací události při přeletech nad Ukrajinou. V praxi by to mohlo znamenat úplné přerušení civilní letecké dopravy na Ukrajině, napsala Strana.ua. Podle zdroje portálu by lety mohly zastavit nejen zahraniční letecké společnosti, ale do zahraničí by mohly v nejbližších dnech odlétnout také letadla ukrajinských aerolinek, která jsou pronajata na leasing a pojištěna v cizině.

Šéf sdružení pojišťoven Vjačeslav Černjachovskij serveru řekl, že nemá informace o údajně chystaném rozhodnutí mezinárodních pojišťoven, nicméně připustil scénář, že se ukrajinské nebe úplně vyprázdní. Na trhu totiž panuje nervozita po rozhodnutí KLM a po stahování západních diplomatů z Kyjeva.

Majitelé soukromých letadel již dostali oznámení od pojišťoven, že by do 48 hodin měly být zrušeny pojistné záruky, a proto by jejich letadla měla do té doby odletět z Ukrajiny, napsal server s odvoláním na nejmenovaného ukrajinského politika, který soukromé letadlo vlastní.

Oznámení vlastníkům a pronajímatelům letadel, že během 48 hodin přestane fungovat pojistné krytí na Ukrajině a nad Ukrajinou, rozeslaly podle portálu britské pojišťovny, u kterých jsou pojištěny další pojišťovny.

Aerolinky se dosud nevyjádřily a server připustil, že zahraniční společnosti, například Swiss či Ryanair, dosud nezastavily prodej letenek na lety z Kyjeva. (ČTK)