Poslanci začnou projednávat rozpočet, rozhodnou o vydání Babiše k stíhání

Poslanci se začnou na nadcházející řádné schůzi zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok. Měli by také rozhodnout o žádostech o vydání předsedy ANO a expremiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo a Bohuslava Svobody (ODS) v kauze někdejší pražské karty opencard.

Schůze začne v úterý odpoledne a s týdenní přestávkou na jednání výborů by měla skončit první březnový pátek. V době jejího konání, a to patrně přespříští týden, by se Sněmovna měla vypořádat se spornou vládní pandemickou novelou. Ve čtvrtek ji zamítla horní komora převážně hlasy senátorů zvolených za koaliční strany.

Na začátku schůze by měl složit poslanecký mandát Jan Farský (STAN), a to kvůli několikaměsíční univerzitní stáží ve Spojených státech. Odcestoval tam už v polovině ledna, kvůli rezignaci ale musí dorazil do Česka. Farského nahradí v dolní komoře divadelní manažerka a zastupitelka Liberce Jarmila Levko, jež je členkou partnerského hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Ve čtvrtek se poslanci mimořádně sejdou z podnětu opozičního hnutí ANO k rostoucím cenám energií a ke covidové pomoci podnikatelům. Očekává se, že dolní komora díky převaze vládních poslanců návrh programu neschválí, a mimořádná schůze se tak neuskuteční. Navzdory tomu se ale otevře prostor k debatě, byť omezený.

V návrhu programu je opět volba zbývajícího šestého místopředsedy Sněmovny. Bude již čtvrtá, v předchozích poslanci žádného z nominandů nezvolili. Opoziční hnutí ANO nejspíš znovu navrhne někdejšího vicepremiéra Karla Havlíčka, jenž se v poslední lednové volbě utkal s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Okamura bude Havlíčkovým protikandidátem i tentokrát.

Návrh státního rozpočtu schválila koaliční vláda Petra Fialy (ODS) ve středu se schodkem 280 miliard korun. Je to o zhruba 97 miliard Kč méně, než navrhoval minulý Babišův kabinet. V úvodním kole, které se uskuteční pravděpodobně v pátek, schvalují zejména výši příjmů, výdajů a schodku. Projednávání návrhu rozpočtu by následně mělo pokračovat tak, aby nynější rozpočtové provizorium skončilo nejpozději ke konci března.

Pandemickou novelu, jež rozšiřuje možnosti vydávání protikoronavirových opatření a uzákonila by nařizování karantény telefonicky či krátkou textovou zprávou, senátoři zamítli s argumenty, že by její části mohly být protiústavní.

K přehlasování senátního veta se musí ve Sněmovně najít nejméně 101 z 200 poslaneckých hlasů, koalice potřebný počet členů dolní komory má. Ministerstvo zdravotnictví předpokládá, že poslanci Senát přehlasují.

Lídři koaličních klubů zvažují několik možností, jak při projednávání předlohy dál postupovat. I podle stanovisek legislativního odboru komory a šéfů vládních stran se budou o postupu opět radit patrně v pondělí, aby návrh v úterý mohli předložit sněmovnímu grémiu.

Účinnost částí pandemického zákona, které návrh mění, končí 28. února. Novela ji prodlužuje do konce listopadu. Prezident Miloš Zeman už avizoval, že by předlohu podepsal. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v Senátu varoval, že pokud předloha nebude platit, bude muset žádat vládu o vyhlášení nouzového stavu pro opatření, která by se ale týkala už jen zdravotnických zařízení a domovů pro seniory.

Předchozí sněmovní schvalování pandemické novely zrychleně ve stavu legislativní nouze trvalo kvůli obstrukcím poslanců opozičního hnutí SPD i s přestávkami zhruba 35 hodin. SPD již oznámila, že se chystá „tvrdě obstruovat“ i opětovné projednávání předlohy ve Sněmovně.

Poslanci by měli na schůzi schvalovat v závěrečném kole celkem tři zákony, dva z nich čeká ještě také druhé čtení. Patří k nim zavedení trestnosti působení v nestátních ozbrojených skupinách v cizině. Sněmovna by se měla zabývat především vládními předlohami v úvodním kole. Organizační výbor je v návrhu programu předřadil před poslanecké, senátní i krajské návrhy včetně sporného uzákonění korespondenční volby poslanců a prezidenta pro Čechy v zahraničí.

Hned prvním bodem v bloku prvních čtení je vládní novela na roční odklad účinnosti části nového stavebního zákona, který v minulém volebním období prosadil Babišův kabinet. Fialova vláda tím chce získat čas na zpracování celkové změny zákona, která má zejména zrušit centralizaci stavebního řízení. Odkladem účinnosti části stavebního zákona se Sněmovna zabývala už v polovině ledna. Opozice tehdy využila momentální převahy a přerušila projednávání novely vládních poslanců do začátku března.

Sněmovna by měla po odkladu volit na schůzi členy správní a dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Původní nominace volební komise zrušila kvůli požadavku Pirátů, aby měli na seznamu kandidátů do správní rady svého zástupce. Dosáhli toho tím, že se pro volbu sdružili s vládním klubem Starostů a nezávislých. Ve správní radě pojišťovny tím získají jedno místo na úkor klubu ANO.

Návrh programu schůze aktuálně čítá 106 bodů. Stejně jako při minulých schůzích se nepředpokládá, že by se poslanci stihli vypořádat se všemi. (ČTK)