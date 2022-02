Lídr samozvané Doněcké lidové republiky Pušilin obvinil Ukrajinu, že na linii kontaktu soustředila 150 tisíc vojáků. Kyjev ovšem opakovaně prohlásil, že vzhledem k možným obětem mezi civilisty nehodlá Donbas získat zpět pod kontrolu s použitím síly.

Денис Пушилин, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил, что у линии соприкосновения в Донбассе фиксируется уже до 150 тысяч военнослужащих Украины:https://t.co/XVe7MJLDWd pic.twitter.com/5r1x5kMqQR — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 12, 2022

Ve stejnou dobu, kdy západní média varují před vpádem Ruska na Ukrajinu, separatisté na Donbase píší o hrozbě útoku „armády Ukrajiny podporované NATO“ na území Doněcké a Luhanské lidových republik.

Doněcký lídr Denis Pušilin včera uspořádal velkou tiskovou konferenci, na které prohlásil, že v případě ukrajinského útoku nemusí síly tzv. Doněcké lidové republiky stačit k obraně Donbasu, a pak by připadala v úvahu „pomoc ze strany Ruska“.

Pokud by se ruská vojska objevila na linii dotyku, válka by podle Pušilina okamžitě skončila: „Ovšem jak to budou interpretovat západní sdělovací prostředky – to je pro mne velká otázka,“ řekl vůdce separatistů a připustil, že při současných vztazích Ruka a NATO je třeba si tuto variantu řádně rozmyslet.

Pušilin vylučuje, že by se obyvatelé části Doněcké oblasti, kterou okupují separatisté podporovaní Moskvou, někdy vrátila pod kontrolu Kyjeva tak, jak tomu bylo před rokem 2014. „Lidé, na které neustále Ukrajina střílí, by se tam neradi vraceli“.

Zdůraznil, že zahraniční vojáci na ukrajinské straně se už ani nesnaží „maskovat se jako instruktoři“, ale otevřeně se začlenili do ukrajinských jednotek jako „žoldáci“. Situace na linii dotyku je podle něj maximálně napjatá.

Pušilin a sociálních sítích připomněl, že dnes uplynulo přesně 104 let od vyhlášení tzv. Doněcko-krivorožské republiky, která tak, jako „dnešní obyvatelé donecké pánve viděla svou budoucnost pouze ve svazku s Ruskem“. Pušilin prohlásil, že nyní se „historická spravedlnost začíná obnovovat“.

Donbas je součástí Ukrajiny a ani Rusko tuto skutečnost nezpochybňuje.(RiaNovosti)