Bývalý člen ruské Vagnerovy skupiny Marat Gabidullin vydal knihu, v níž popisuje působení žoldáků ve světě. V rozhovoru pro list Guardian prohlásil, že chce vynést působení žoldnéřských skupin na světlo.

Titul pod názvem In the Same River Twice (Dvakrát ve stejné řece) vydalo nakladatelství v Jekatěrinburgu. Chystá se i její francouzský překlad, který by mělo vydat pařížské nakladatelství Michel Lafon. (Guardian)

