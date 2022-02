Posilovací dávku očkování proti covidu-19 dosud v Česku dostalo 14 927 dětí ve věku 12 až 15 let. Je to asi sedm procent z dětí v tomto věku, které mají ukončené očkování. Vyplývá to z dat ministerstva zdravotnictví k 10. únoru. Ministerstvo povolilo přeočkování u těchto dětí od 24. ledna.