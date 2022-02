V maturitách je podle odborníků z PedF UK třeba zvážit i povinnou matematiku

V diskusi o plánovaných změnách maturit je podle odborníků z Pedagogické fakulty UK potřeba jednat ještě o možnosti zavedení povinné maturity z cizího jazyka nebo matematiky pro některé obory. Zvážit by se podle nich mělo také zavedení různých didaktických testů z češtiny podle zaměření škol.

S návrhem think tanku Vzdělávání 21 na rozdělení maturit na klasické a profesní zástupci vyučujících z fakulty souhlasí. O jejich vyjádření dnes ČTK informovala mluvčí fakulty Martina Vladyková.

Think tank Univerzity Karlovy Vzdělávání 21 navrhl, aby se maturitní zkouška do budoucna rozdělila na dvě samostatné plnohodnotné zkoušky. Vedle běžné maturity by středoškoláci mohli získat profesní, která by dostačovala pro výkon povolání, ale ne pro studium vysoké školy. Součástí maturity by se mohlo stát i skládání maturitních či absolventských prací s obhajobou. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) řekl, že jeho úřad návrh zohlední při rozhodování o změnách, které chce v maturitách připravit.

Podle zástupců oborových didaktik češtiny, matematiky a cizích jazyků na PedF UK se musí ještě jednat o tom, jak by mohla fungovat povinná maturita z matematiky u studijních oborů s přírodovědným, technickým nebo ekonomickým zaměřením. Zvážit by se podle nich mělo také rozlišování didaktických testů z češtiny podle zaměření školy nebo zavedení povinného cizího jazyka pro všechny bez výjimek. Poukázali na to, že povinná maturita z cizího jazyka by odpovídala současným požadavkům globálního vzdělávání.

Se základním konceptem navržených změn jinak souhlasí. „Oceňujeme, že je v České republice, stejně jako v naprosté většině evropských zemí, snaha zachovat centrálně řízenou maturitní zkoušku jako předpoklad pro studium na vysoké škole. Samostatnou profilovou zkouškou se současně zpřístupňuje středoškolské vzdělání těm, kteří na vysoké škole studovat nechtějí, ale dokončené vzdělávání potřebují pro výkon svého povolání,“ napsali. Expertní týmy fakulty jsou podle nich připraveny zapojit se nejen do diskuse o maturitách, ale i do přípravy stávajících i budoucích učitelů na to, jaké maturity budou.

Kriticky se k návrhu think tanku ve čtvrtek vyjádřil předseda Asociace češtinářů Josef Soukal. Podle něj by navržené úpravy vedly jen ke snížení počtu neúspěšných maturantů, což nepovažuje za pozitivní. Již dříve uvedl, že diskuse o úpravě maturit by se měla zaměřit hlavně na zajištění kontroly kvality školní maturity. Podle předsedy spolku Pedagogická komora Radka Sárköziho navrhuje think tank věci, které nejsou nové.

Vyjádření zástupců PedF UK podepsali matematici Antonín Jančařík a Naďa Vondrová, češtinářka Martina Šmejkalová a za didaktiky cizích jazyků Tomáš Klinka, Pavla Nečasová, Lenka Rozboudová a Klára Uličná.