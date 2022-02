MPSV nyní nepočítá se zjednodušením vyřizování příspěvku na bydlení

Ministerstvo práce teď nepočítá se zjednodušením vyřizování příspěvků na bydlení, které mají lidem pomoci zvládnout zdražování energií. Administrativu považuje za nezbytnou k dosažení adresnosti podpory.

ČTK to sdělila mluvčí resortu Eva Davidová. Podle expertů na sociální problematiku dávku pobírá jen část domácností, které by na ni měly nárok. Jako jeden z důvodů vidí odborníci složitost vyřizování. Kvůli prudkému růstu cen energií vláda prosadila novelu, která příspěvek pro letošek zvyšuje a rozšiřuje okruh jeho příjemců. Ministerstvo uvedlo, že by tak o peníze od státu mohlo žádat 100 000 až 200 000 lidí. Od začátku roku do 4. února úřady práce přijaly 17 000 žádostí.

Formuláře k vyřízení příspěvku na bydlení najdou žadatelé na webu úřadu práce či na webu www.energetickyprispevek.cz. K žádosti musí doložit náklady na bydlení a čtvrtletní příjem všech členů domácnosti. Úředníci pak požadují případně i prohlášení osob bez příjmu, potvrzení o nezaměstnanosti, o zdravotním stavu dítěte, o studiu či doklad o výživném. Tiskopisy se dají vyplnit online. Podle expertů sice žadatelé na úřad práce nemusí, k žádosti ale musí přiložit jiná naskenovaná či ofocená potvrzení.

„Momentálně nepočítáme s úpravou příspěvku na bydlení ani mimořádné okamžité pomoci. I když se vlivem novely zákona rozšířil okruh lidí, kteří mají nárok na pomoc s vysokými cenami za energie, je vždy nutné prověřit každého žadatele. Protože nejde o plošnou podporu, ale o takzvanou testovanou dávku, vždy je třeba dokládat například údaje o příjmech domácnosti nebo nákladech na bydlení,“ uvedla mluvčí. Dodala, že administrativa je tedy nezbytná, aby úřady poskytovaly podporu pouze lidem, kteří mají s vysokými platbami za energie vážný problém.

Na příspěvek na bydlení mají nárok vlastníci bytu či trvale hlášení nájemníci, podnájemníci i lidé ve zkolaudovaných objektech k rekreaci, kterým na úhradu přiměřeného bydlení nestačí v Praze 35 procent příjmu a jinde 30 procent. Dávka pak odpovídá rozdílu mezi výdaji nejvýš do státem stanovených normativních nákladů a 0,3násobkem či 0,35násobkem příjmu. Podle údajů ministerstva úřady práce vyplatily loni v prosinci 153 700 příspěvků na bydlení. O rok dřív jich poskytly 160 400. Celkem se minulý rok na tuto dávku vydalo 6,6 miliardy korun. Bylo to o 335 milionů korun méně než v prvním covidovém roce 2020.

Iniciativa Za bydlení ve své zprávě o bytové nouzi v Česku za rok 2021 uvedla, že dávku mělo asi 40 000 seniorských domácností a 70 000 rodin s dětmi do 18 let, podmínky pro přidělení by splňovalo ale ještě dalších asi 380 000 seniorů a 150 000 rodin s dětmi. Podle iniciativy lidé nevědí, zda mají na podporu nárok a „jestli by všechno papírování a vyřizování za těch pár stovek měsíčně stálo“. Poukazují na to, že rodina může přitom získat i několik tisíc korun. Podle analýzy agentury PAQ Research a think tanku IDEA by příspěvek mohl teoreticky pomoci dalšímu půl milionu lidí, kteří na něj nárok mají, ale dosud o něj nežádali. Průzkum ukázal, že důvodem bylo mimo jiné to, že lidé nevěděli jak žádat, obávali se nesplnění podmínek či nechtěli chodit po úřadech. Experti doporučili „zpřístupnění jednodušší online žádosti“.

Příspěvek se pro letošek kvůli zdražování energií zvýšil. Novelu prosadila před nedávnem vláda, před koncem ledna zákon podepsal prezident. „Počet žádostí se zdvojnásobil v týdnu, kdy novelu schválil Senát a podepsal ji prezident,“ uvedlo tiskové oddělení ministerstva. Podle něj se úřad práce na vyřizování připravil a s větší administrativou s vyhodnocováním nároku na dávku vypomůžou případně kolegové z jiné agendy či poboček.

Jak vysoký příspěvek na bydlení by lidé mohli případně dostat, si mohou spočítat na kalkulačce. Úřad práce připravil i videa s návody. K dispozici je speciální linka 950 180 070. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) informaci o dávce dostali teď všichni příjemci SIPO. Šéf resortu už dřív řekl, že všechny lidi s penzí bude informovat Česká správa sociálního zabezpečení, a to v dopise o mimořádné valorizaci důchodů. (ČTK)