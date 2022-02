Trump splachoval dokumenty do záchodu, tvrdí nová kniha

Donald Trump tvrdí, že i po odchodu z funkce prezidenta zůstal v kontaktu se severokorejským vůdcem Kim Čongunem. V nové knize to uvádí redaktorka New York Times Maggie Habermanová, podle níž prý také splachoval nechtěné dokumenty do záchodu.

Kniha redaktorky deníku New York Times Maggie Habermanové vyjde 4. října 2022. Foto: Penguin Press

Habermanová, která se na Trumpa dlouhodobě specializuje, v knize uvádí, že spolupracovníci prezidenta Trumpa nacházeli pravidelně ucpané toalety papírovými dokumenty. Ty tam podle nich vhazoval nejspíše sám prezident. (Axios)

Prezident se ale podle amerických zákonů nesmí zbavovat dokumentů a vše má předat Národnímu archívu. Ten požádal ministerstvo spravedlnosti, aby Trumpovo zacházení se záznamy vyšetřil. Více o tématu zde.