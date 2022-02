Britská ministryně trvala na svém, pro Lavrova to bylo zklamání

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov popsal dvouhodinový rozhovor s šéfkou britské diplomacie Liz Trussovou jako zklamání. Trussová trvala na tom, že Rusko stáhne sto tisíc vojáků z hranice s Ukrajinou. Lavrov řekl, že to bylo jako „rozhovor němého s hluchým“.

Liz Trussová je po čtyřech letech první ministryní zahraničí Velké Británie, která Rusko osobně navštívila. Jednání s jejím protějškem Lavrovem ale podle obou stran nedopadlo dobře. Foto: Simon Dawson, No. 10, Flickr

Britská delegace podle něj přišla nepřipravena a požadavky Moskvy ignorovala.

„Já jsem rozhodně při jednání němá nebyla,“ reagovala Trussová. „Nikdo ruskou bezpečnost neohrožuje. To prostě není pravda.“

Bylo to poprvé po čtyřech letech, co britská ministryně zahraničí navštívila Rusko. (Financial Times)