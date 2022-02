Pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) představil vizi vybudování okružního metra O. Město má zatím základní dopravní analýzu, chtělo by nechat zpracovat další studie.

Napojení na současné linky metra. Foto: MHMP

„Když nezačneme včas řešit radikální posílení veřejné dopravy pod zemí, pražské ulice se zahltí a Praha se zadusí. Ulice nejsou nafukovací a další obrovský počet aut nebo třeba autobusů se do nich nevejde,“ říká Scheinherr.

Zadání studie by chtěl náměstek projednat na zastupitelstvu tento rok. První povolení na stavbu by podle něj město v případě schválení mohlo získat na začátku třicátých let.

Vizi společně s Scheinherrem představili na tiskové konferenci i další politici za Prahu Sobě.