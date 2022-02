Jihokorejský soud poslal na šest měsíců do vězení jednoho z nejznámějších uprchlíků z KLDR Čang Činsonga. Někdejší básník-propagandista severokorejského režimu a autor bestselleru Můj milovaný vůdce byl uznán vinným ze sexuálního násilí na bývalé kolegyni. (NK News)

A South Korean court sentenced prominent North Korean defector Jang Jin-sung to six months in prison on Tuesday, NK News has confirmed.

The bestselling author was found guilty a sexual crime against a former female coworker.https://t.co/HZYlKMAa19

