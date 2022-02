V krabicích Trumpových dokumentů byly i utajované materiály

Národní archiv USA požádal americké ministerstvo spravedlnosti, aby prošetřilo zacházení s prezidentskými dokumenty, které Donald Trump po odchodu z Bílého domu v rozporu se zákonem neodevzdal.

Pracovníci Bílého domu odnášejí výbavu z prezidentské kanceláře v Eisenhowerově budově, která sousedí s Bílým domem. Snímek se datuje 15. ledna 2021, kdy vrcholilo Trumpovo stěhování. Foto: Chris Kleponis, Reuters

V 15 krabicích, pro které si tým Národního archivu po roce na floridské Trumpovo sídlo přišel, byly podle zjištění deníku New York Times i utajované materiály.

Donald Trump ale odmítl, že by byl se zaměstnanci archivu v rozporu. Byl to naopak on, kdo podle svých slov předání dokumentace archivu zprostředkoval, a to v souladu se zákonem. (WP, NY Times)

