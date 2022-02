Pitva těla amerického herce Boba Sageta, který v lednu náhle zemřel v 65 letech na turné v hotelu, odhalila úder do hlavy. „Bob se nešťastnou náhodou uhodil do hlavy, ale nepovažoval to za závažné a šel spát. Nepožil před tím žádný alkohol ani drogy,“ sdělila rodina v prohlášení. (CNN)