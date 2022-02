Policie se střetla s demonstranty před novozélandským parlamentem, část zatkla

Novozélandská policie ve čtvrtek ráno místního času (dnes večer SEČ) začala zatýkat demonstranty usídlené před budovou parlamentu. Lidé v už tři dny trvajícím protestu vyjadřují nespokojenost s koronavirovými restrikcemi a povinným očkováním.

Novozélandští demonstranti se inspirovali obdobným hnutím v Kanadě a do hlavního města Wellingtonu přijeli s obytnými či nákladními vozy, aby zablokovali ulice v centru města. Stovky lidí se utábořily na pásu zeleně před sídlem parlamentu. Jeho předseda Trevor Mallard však nařídil, aby prostranství opustili a nechal jej uzavřít. Demonstrantům, kteří odmítli odejít, hrozí obvinění z nepovoleného vstupu na pozemek, píše list The New Zealand Herald.

Na místo bylo povoláno přes sto dalších příslušníků bezpečnostních složek, mezi nimiž a odpůrci restrikcí a povinného očkování se od té doby strhlo několik potyček. Část lidí policisté odvedli v poutech, ke zbytku promlouvali z tlampačů a varovali je, aby uklidili rozložené stany.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová dříve uvedla, že protest nevystihuje většinové mínění v zemi. „Většina Novozélanďanů udělala, co bylo možné, aby se navzájem ochránila,“ prohlásila. Protestujícím vzkázala, že je čas jít dál.

Nový Zéland vsadil během pandemie na tvrdá opatření, díky čemuž má v porovnání s například evropskými státy podstatně menší počet nakažených a zemřelých. V zemi s pěti miliony obyvatel se od počátku pandemie potvrdilo 18.000 případů nákazy a 53 úmrtí. Přísná pravidla včetně uzavřených hranic však frustrují část společnosti i podnikatele závislé na příjmech z turismu, píše agentura Reuters. (ČTK)