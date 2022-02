Některé provincie Kanady za pokračujících protestů odvolávají covidové restrikce

Čtyři kanadské provincie tento týden ohlásily úplné nebo částečné uvolnění protiepidemických restrikcí, které jsou terčem protestů v centru hlavního města Ottawy či u rušného přejezdu přes hranici se Spojenými státy.

Napsala to dnes agentura AP a upozornila, že v Kanadě dál klesají denní počty nakažených. Část obyvatel i politiků volá po konci blokád, ten je ale podle listu The New York Times (NYT) v nedohlednu.

V centru Ottawy už skoro dva týdny komplikují lidem život stovky zaparkovaných kamionů, které tam dorazily během posledního lednového víkendu při akci nazvané Konvoj svobody. Od té doby se objevily podobně laděné akce na řadě dalších míst Kanady, přičemž největší pozornost nyní přitahuje blokáda u hraničního mostu Ambassador Bridge spojujícího kanadský Windsor s americkým Detroitem.

Přes most podle AP proudí 25 procent veškerého obchodu mezi Kanadou a USA a několik desítek vozidel, převážně typu SUV, tam dnes dopravu ve směru do Kanady blokovalo třetím dnem. Starosta Windsoru Drew Dilkens řekl, že nenechá manifestaci pokračovat příliš dlouho, zároveň však informoval, že policie proti účastníkům nezakročila z obavy z vyhrocení situace. Členové federální vlády mezitím označili blokádu za protiprávní a vyzvali účastníky, aby se rozešli, informuje agentura Reuters.

Odpůrci protiepidemických nařízení ale nedávají najevo ochotu ustoupit a jejich počínání nyní slouží jako inspirace pro podobné akce v Austrálii, na Novém Zélandu či ve Francii. Na počátku protestního hnutí byli podle všeho řidiči kamionů nespokojení s povinným očkováním pro řidiče mířící do Kanady, mobilizace ale přerostla v odpor proti covidovým restrikcím obecně a také proti vládě kanadského premiéra Justina Trudeaua.

Průzkumy veřejného mínění dlouhodobě ukazují, že protiepidemická opatření mají v Kanadě, kde je 81 procent obyvatel plně očkovaných, silnou podporu, píše NYT. Kanadská aliance nákladní dopravy, která zastupuje spediční podniky, se od blokád silnic distancovala s tím, že očkovaná je i drtivá většina kanadských řidičů kamionů. Navíc platí, že většinu restrikcí zavádí jednotlivé provincie, nikoli federální Trudeauova vláda.

Některé provincie aktuálně karanténní režimy rozvolňují, zatímco v zemi už asi měsíc ustupuje vlna epidemie spojená s koronavirovou variantou omikron. Vedení Alberty oznámilo okamžitý konec kontrol vakcinačních pasů v restauracích a na dalších místech a zároveň naplánovalo na konec měsíce stažení nařízení o povinném nošení roušek. Plán odvolat některá opatření ohlásili i v Saskatchewanu, Québeku a na Ostrově Prince Eduarda.

Protesty nicméně pokračovaly i v Albertě, kde shluk vozidel zastavil provoz na dálnici vedoucí do USA. „Jsme tady kvůli celkovému obrázku. Začalo to tou věcí s hranicí, začalo to u Trudeaua. A dokud neustoupí Trudeau, neustoupíme ani my,“ řekl AP účastník blokády John Vanreeuwyk.

Reuters v dnešní reportáži popisuje, že odhodláni vytrvat jsou i řidiči kamionů zaparkovaných v centru Ottawy, kteří mají na místě i přenosné sauny a ohniště. Agentura AFP se zase na vývoj tázala obyvatel kanadské metropole, kteří podle ní v těchto dnech nepoznávají své město, často vysmívané jako až příliš klidné. „Jakkoli někteří mají pro hnutí pochopení, domnívají se, že to ‚trvalo dost dlouho‘,“ píše AFP. (ČTK)