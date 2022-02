Papež František odsoudil asistovanou sebevraždu, o které jedná italský parlament

Papež František dnes odsoudil asistovanou sebevraždu, která je podle něj nepřijatelným odklonem od lékařské etiky, napsala agentura Reuters. O návrhu zákona regulujícím tento úkon debatují italští poslanci.

Hlava katolické církve při dnešní generální audienci chválila paliativní péči, která pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům dožít tak důstojně a pohodlně, jak jen to lze.

„Musíme ale být opatrní, abychom si tuto pomoc nepletli s nepřijatelnými odchylkami vedoucími k zabíjení. Smrt musíme doprovázet, ne ji přivolat nebo pomáhat jakémukoliv způsobu sebevraždy,“ uvedl František.

Italský ústavní soud v roce 2019 rozhodl, že by se asistovaná sebevražda měla povolit při splnění určitých podmínek. Zároveň uvedl, že parlament musí schválit zákon, který by tento úkon reguloval. Návrh zákona, který nevyléčitelně nemocným umožní požádat italský zdravotnický systém o asistovanou sebevraždu, dnes projednává italský parlament. Právní norma by mino jiné ochránila lékaře, kteří by zákrok provedli.

Osud zákona v parlamentu je však nejistý – zatímco středolevé strany návrh obecně podporují, pravicoví politici jsou proti. Podle zastánců se jedná o východisko pro nevyléčitelně nemocné pacienty v paliativní péči, kteří mají nesnesitelné bolesti. Odpůrci jsou přesvědčeni, že asistovaná sebevražda odporuje nejenom základním křesťanským hodnotám, ale i lékařské přísaze.

Asistovaná sebevražda je sebevražda vykonaná s pomocí jiné osoby. Může se jednat o laika, nebo o lékaře. Rozdíl mezi asistovanou sebevraždou a eutanazií spočívá v tom, že při eutanazii vykonává akt usmrcení napomáhající osoba, zatímco při asistované sebevraždě pacient sám.

Eutanazie je povolená jen v hrstce států světa, například v Nizozemsku, Belgii, Lucembursku, Kolumbii či Kanadě. Více zemí včetně Rakouska, Švýcarska či Švédska dovoluje asistovanou sebevraždu. V Česku eutanazie ani asistovaná sebevražda legální nejsou.

Průzkum agentury SWG z roku 2019 ukázal, že 92 procent dotázaných Italů asistovanou sebevraždu i eutanazii podporuje. Okolo 45 procent z nich ji podporuje obecně, 47 procent z nich jen v určitých situacích, píše Reuters.