V Kolíně se v září otevře první ScioŠkola v kraji

První základní ScioŠkola ve Středočeském kraji se otevře příští školní rok v Kolíně v Ovčárecké ulici. Minulý týden začala přijímat přihlášky, kterých už má přes 30, a výuku zahájí 1. září 2022. Do školy budou nejprve chodit děti od první do šesté třídy.

Postupně by měly přibývat další třídy tak, aby se naplnilo všech devět ročníků s maximálním množstvím 150 dětí. Kolín je zatím co do počtu obyvatel nejmenším městem, kde Scio otevírá školu. Bude to čtrnáctá ScioŠkola v Česku. ČTK to za projekt ScioŠkol sdělil Marian Golis.

„O Kolín jsme se začali zajímat už tak před pěti lety, byla tam významná iniciativa i ze strany rodičů a podpora města pro vznik takové školy. Výhodou je i blízkost dalších velkých měst, v nichž je po ScioŠkole také poptávka, například v Poděbradech, Nymburce a Kutné Hoře,“ uvedl Golis.

První ScioŠkola v Česku se otevřela v roce 2015 na pražském Chodově, poslední pak v letošním školním roce v pražské Bubenči. Další základní školy má Scio například v Brně, Olomouci, Zlíně, Českých Budějovicích a Frýdku-Místku, šest jich je v Praze. V Praze mohou studenti navštěvovat také střední ScioŠkolu a v září přibude další i v Brně. Scio podle Golise vždy zakládá školu pouze tam, kde je o ni zájem.

Budovu, ve které v Kolíně škola sídlí, si společnost Scio pronajímá od soukromého majitele. Poslední čtyři roky byl objekt prázdný, nyní čeká vedení školy úprava a vybavení učeben. Do každého ročníku nastoupí zhruba 16 žáků a v případě první třídy děti projdou v dubnu klasickým zápisem. Rodiče zaplatí za děti měsíční školné ve výši 5400 korun, které zahrnuje také poplatek za družinu. ScioŠkola je zapsaná v rejstříku škol, má akreditaci ministerstva školství a dostává dotace na žáka.

ScioŠkola je soukromý subjekt, který nabízí alternativu k běžným základním školám. Uspořádání i chod školy se liší od běžných základních škol. Vzdělávání vychází ze svobodného přístupu k učení, kde si děti postupně čím dál více určují, co a jak by se chtěly učit. Mohou si určit pravidla a následně poznávají jejich důsledky. Během týdne mají děti vždy vymezený prostor, jehož náplň si zcela určují samy. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat si čas a dosahovat cílů. „Tím, že u nás nepraktikujeme frontální výuku, jsou děti v různě velkých skupinkách, někdy pracují skupinově, někdy individuálně, a to děti různého věku pohromadě. Hodiny nemají 45 minut, nezvoní,“ řekl Golis.

Kromě sítě standardních základních škol mohou děti v Česku navštěvovat různé typy alternativních škol, jsou jimi například Montessori, Waldorfské či lesní školy. Školy mohou do svého systému zavádět alternativní principy, například Jenský nebo Daltonský plán. (ČTK)