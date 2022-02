Školským odborům chybí v návrhu letošního rozpočtu výhledy financování na další roky. Obávají se zároveň, aby se úspory letos nedotkly peněz na platy pro učitele, kteří do škol nastoupí od nového školního roku v září.

„My jsme zklamání,“ prohlásila místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Vláda se podle ní sice ve svém prohlášení zavázala k udržení platu pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy, není podle ní ale jasné, jak to chce v dalších letech zajistit. V podkladech, které odboráři dostali, podle ní chybí střednědobé výhledy na další roky.

Odboráři podle ní také nemají přesné informace o tom, čeho přesně se úspory letos dotknou. „Máme vážné obavy, aby se to nedotýkalo nových výkonů, to znamená nových učitelů, kteří by (do škol) měli přijít,“ řekla.

Předseda Rady vysokých škol Milan Pospíšil míní, že vláda dodržela své slovo, že na školství šetřit nechce. Za pozitivní označil, že by rozpočet školství měl meziročně vzrůst. „Umožní nám to aspoň trochu kompenzovat problémy s inflací a rostoucími cenami energií,“ řekl. Poukázal ale rovněž na to, že zatím není jasné, jak se má vyvíjet rozpočet v dalších letech. (ČTK)