Z několika francouzských měst dnes dopoledne vyrazily takzvané konvoje svobody, kolony aut, které zorganizovali odpůrci protikoronavirových opatření a zejména očkování proti covidu-19. Všechny konvoje míří do Paříže, kde chtějí lidé během víkendu společně demonstrovat.

Největší z konvojů, které se organizují především na sociálních sítích, podle stanice France bleu vyrazil z Nice na jihu země. Účastníci vyzdobili svá auta francouzskými vlajkami a logem konvojů. Vedle osobních aut jedou také motorky nebo karavany. Část účastníků žádá zrušení protipandemických opatření, jiní kritizují také klesající kupní sílu nebo rostoucí ceny energií.

Facebooková skupina Le convoi de la liberté (Konvoj svobody), která vznikla 26. ledna, má zatím 310.000 členů, ale příspěvků není příliš mnoho. Kromě Nice startuje dnes konvoj podle serveru La Depeche také z Perpignanu, Bayonne, Brestu a Quimperu. Z dalších měst vyrazí konvoje ve čtvrtek.

Ministr vnitra Gérald Darmanin v úterý večer řekl, že vláda konvoje bere naprosto vážně a je připravena přijmout potřebná bezpečnostní opatření, pokud to bude potřeba. „Pokud by lidé chtěli omezovat svobodu ostatních, zejména pak přístup do hlavního města, odpověď státu bude extrémně tvrdá,“ uvedl Darmanin. Vláda podle něj ale nečeká příliš velký rozsah protestů. V úterý večer se na demonstraci na podporu konvoje v Paříži sešlo asi 20 lidí. (ČTK)